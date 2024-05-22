Каким будет сад Хагани после благоустройства

В рамках специального проекта осуществляется благоустройство сада имени Хагани (известного также, как Молоканский сад) и прилегающих территорий.

Как передает Day.Az, в Исполнительной власти города Баку отметили, что в рамках работ, проводимых по просьбам жителей, площадь парка будет расширена и передана в пользование пешеходов.

ИВ представила фотографии, на которых изображено, как будет выглядеть сад Хагани после завершения работ по благоустройству:

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