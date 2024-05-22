https://news.day.az/society/1662182.html Каким будет сад Хагани после благоустройства - ФОТО
Каким будет сад Хагани после благоустройства - ФОТО
В рамках специального проекта осуществляется благоустройство сада имени Хагани (известного также, как Молоканский сад) и прилегающих территорий.
Как передает Day.Az, в Исполнительной власти города Баку отметили, что в рамках работ, проводимых по просьбам жителей, площадь парка будет расширена и передана в пользование пешеходов.
ИВ представила фотографии, на которых изображено, как будет выглядеть сад Хагани после завершения работ по благоустройству:
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