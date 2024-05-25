Американские курильщики переходят на альтернативы – Wall Street Journal - ФОТО (R)
В США курильщики массово отказываются от сигарет в пользу альтернативных бездымных никотиновых изделий. Об этом сообщает Wall Street Journal.
По данным издания, альтернативные продукты - такие как системы нагревания табака, электронные сигареты, никотиновые паучи - заняли 40% рынка. 60% рынка - это традиционные сигареты. Дым сигарет содержит максимальное количество вредных веществ. Аэрозоль альтернативных продуктов содержит существенно меньшие уровни вредных веществ чем дым сигарет. Для сравнения, в 2018 г. доля сигарет на американском рынке была 80%. Если тенденция сохранится, то в течение ближайших трех лет американцы начнут покупать больше вейпов или никотиновых паучей, чем сигарет" - прогнозирует Wall Street Journal.
Интерес к альтернативным продуктом постоянно растет. Продажи сигарет падают. (10.9 млрд. Пачек в 2022г - и менее 10 млрд. Пачек в прошлом).
А вот количество проданных альтернативных никотиновых бездымных товаров за прошлый год выросло практически вдвое - с 3,8 млрд. пачек в 2022 г. до 6,64 млрд. в 2023 г.
Эксперты позитивно оценивают рост альтернатив доступных для курильщиков, которые хотят снизить воздействие вредных веществ. Но при этом стоит помнить, что лучше всего работает полный отказ от никотиновой продукции.
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