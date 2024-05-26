Фактическая погода в Азербайджане

По данным на 26 мая, как сообщалось ранее, 25 мая на территории Азербайджана был сильный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, шли переменные дожди, в Шахдаге выпал снег.

Северо-восточный ветер периодически усиливался в Гяндже до 28-30 м/с, в Гёйгёле до 24-28 м/с, в Товузе до 24 м/с, в Гёранбое до 23 м/с, в Джульфе до 22 м/с, в Нефтчале, Агстафе, Шеки, Шамкире. Нафталане, Дашкесане до 20 м/с.

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