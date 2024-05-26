Распоряжение о помиловании исполнено в исправительной колонии №10

Распоряжение Президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных", подписанное 25 мая, исполнено в исправительном учреждении №10 Пенитенциарной службы министерства юстиции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в этой колонии, где отбывают наказание заключенные, распоряжение было применено к 9 лицам.

Отметим, что сегодня Пенитенциарная служба министерства юстиции приступила к исполнению Распоряжения Президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных", подписанного 25 мая.

Исполнение Распоряжения осуществляется в пенитенциарных учреждениях и Службе пробации, подведомственных Пенитенциарной службе. Полномочные сотрудники министерства юстиции и Пенитенциарной службы, прибыв в пенитенциарные учреждения, где содержатся осужденные, своевременно и на высоком уровне обеспечивают исполнение Распоряжения.

Лица, помилованные Президентом, освобождаются из пенитенциарных учреждений, находящихся в подчинении Пенитенциарной службы.

Представители министерства юстиции предоставляют помилованным лицам документы об освобождении.

Напомним, что согласно распоряжению главы государства, 154 осужденных были помилованы, из них 63 человека, приговоренных к лишению свободы, были освобождены от неотбытой части наказания, 52 осужденным срок отбывания наказания был сокращен наполовину.

Один человек, приговоренный к лишению свободы, отбывание наказания которого было отсрочено, освобожден от наказания.

28 человек, приговоренных к ограничению свободы, были освобождены от неотбытой части наказания, 3 лицам срок отбывания наказания сокращен наполовину.

Два человека, приговоренных к исправительным работам, освобождены от неотбытой части наказания, 4 человека, приговоренные к штрафам, освобождены от взысканий. Снята судимость с одного осужденного, приговоренного к лишению свободы и отбывшему наказание.

Среди помилованных есть иностранные граждане и женщины. Так, согласно распоряжению, были помилованы 8 иностранных граждан. Из них 5 граждан Афганистана, 2 гражданина Турции и 1 гражданин России.

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