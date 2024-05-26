https://news.day.az/society/1663211.html Повышение уровня Куры привело к разливу рек на некоторых открытых участках
Повышение уровня Куры привело к разливу рек на некоторых открытых участках
В результате продолжающихся в ряде районов страны ливневых дождей, а также проливных дождей, наблюдаемых в бассейне реки Кура в соседней Грузии, на некоторых открытых участках произошел разлив рек, однако никакой угрозы населенным пунктам не зафиксировано.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
Было отмечено, что на горячую линию МЧС "112" не поступало никаких обращений в связи с опасной ситуацией. В настоящее время МЧС держит ситуацию под полным контролем.
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