Скорость ветра в Баку усилится

В Баку и на Абшероне ожидается кратковременное усиление северо-западного ветра.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана

"В первой половине дня 27 мая в Баку и на Абшероне ожидается кратковременное усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.

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