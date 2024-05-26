https://news.day.az/society/1663230.html Скорость ветра в Баку усилится
Скорость ветра в Баку усилится
В Баку и на Абшероне ожидается кратковременное усиление северо-западного ветра.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана
"В первой половине дня 27 мая в Баку и на Абшероне ожидается кратковременное усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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