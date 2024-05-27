Бакинское метро меняет график работы

В связи с 28 мая - Днем независимости - будут внесены изменения в режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен".

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Согласно информации, 28 мая интервал движения поездов на отрезке от станции "Ази Асланов" до станции "28 Мая" с 07:00 до 21:00 составит 2 минуты 30 секунд.

"После станции "28 Мая", где сходятся зеленая и красная линии, интервал движения поездов в направлениях "Ичеришехер" и "Дарнагюль" и в обратном направлении будет в два раза больше.

В зависимости от направлений пассажиропотока будут предусмотрены резервные поезда, которые при необходимости будут выпущены на линию.

В праздничный день также будет изменено время прибытия и отправления поездов на станцию "Бакмил". Пассажирам, движущимся в этом направлении, рекомендуется придерживаться субботнего расписания.

С учетом безопасности пользователей метрополитена и комфорта пассажиров режим работы определен на основе графика дежурства персонала", - говорится в сообщении ЗАО "Бакинский метрополитен".

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