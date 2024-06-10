В нескольких районах не будет газа
Сегодня в газоснабжении Губинского района, города Сумгайыт, а также Хазарского и Гарадагского районов Баку возникнут перебои в подаче газа.
Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Отмечается, что в связи с ремонтно-восстановительными работами на газопроводах среднего давления, снабжающих природным газом села Даглы и Нюгеди Губинского района от газораспределительной станции "Губа", а также ремонтно-восстановительными работами на газопроводах в городе Сумгайыт, Хазарском и Гарадагском районах Баку, планируется прекращение газоснабжения с 10:00 10 июня и до завершения работ.
Во время прекращения газоснабжения временные перебои в газоснабжении возникнут в Губинском районе (37 сел), Хазарском (село Туркян, поселок Туркян) и Гарадагском районах (поселок Пута) Баку и городе Сумгайыт (территория, известая как "Станция Сумгайыт").
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