https://news.day.az/society/1667144.html В связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
В связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение
Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое предупреждение в связи с ожидаемой 11-12 июня ветреной погодой, преимущественно в горных и предгорных районах страны.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по данным синоптиков, в Нахчыванской Автономной Республике, Гяндже, Гейгеле, Геранбое, Тертере, Агдаме, Барде, Мингячевире, Евлахе, Шабране, Гахе, Шеки, Загатале, Балакене скорость ветра составит 13,9-20,7 метра в секунду, что соответствует желтому предупреждению.
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