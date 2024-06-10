В связи с ветреной погодой объявлено желтое предупреждение

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое предупреждение в связи с ожидаемой 11-12 июня ветреной погодой, преимущественно в горных и предгорных районах страны.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по данным синоптиков, в Нахчыванской Автономной Республике, Гяндже, Гейгеле, Геранбое, Тертере, Агдаме, Барде, Мингячевире, Евлахе, Шабране, Гахе, Шеки, Загатале, Балакене скорость ветра составит 13,9-20,7 метра в секунду, что соответствует желтому предупреждению.

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