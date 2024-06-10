В Toкиo состоялся концерт с участием проживающих в Японии азербайджанских и японских мастеров искусств.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, на мероприятии присутствовали председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде, члены азербайджанской общины и представители местной общественности.

В ходе программы в исполнении азербайджанских танцовщиц Минары Шукюровой и Дилары Газиевой, японских мастеров искусств Ямамото Киоко и Тайги, а также групп "Otantik Bunka" и "Kelebek" были представлены азербайджанские песни и танцы.

Исполнение азербайджанских и японских танцовщиц было встречено аплодисментами зрителей.

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