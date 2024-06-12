Задержан наркокурьер, контрабандным путем доставивший в Азербайджан наркотики

Задержан еще один наркокурьер, который контрабандным путем ввез в страну 19 килограммов марихуаны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, во время очередного мероприятия, проведенного Главным управлением по борьбе с наркотиками, задержан Турал Насирли 1990 г.р., ранее судимый за организацию незаконного оборота наркотиков.

У него было обнаружено 19 килограммов марихуаны. По факту ведется расследование.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!