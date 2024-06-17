https://news.day.az/society/1668768.html Тяжелое ДТП в Исмаиллы
Тяжелое ДТП в Исмаиллы
В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).
Как сообщает Day.Az, в результате инцидента пострадали три человека.
Жители Габалы Фахри Меджидли (1998 г.р.), Гафур Бабазаде (1993 г.р.) и житель Баку Абульфат Алиев (1986 г.р.), получившие травмы различной степени тяжести, были госпитализированы в Исмайыллинскую центральную районную больницу.
По данному факту проводится расследование.
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