Тяжелое ДТП в Исмаиллы

В Исмаиллинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Как сообщает Day.Az, в результате инцидента пострадали три человека.

Жители Габалы Фахри Меджидли (1998 г.р.), Гафур Бабазаде (1993 г.р.) и житель Баку Абульфат Алиев (1986 г.р.), получившие травмы различной степени тяжести, были госпитализированы в Исмайыллинскую центральную районную больницу.

По данному факту проводится расследование.

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