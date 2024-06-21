https://news.day.az/society/1669604.html В Губе уничтожено свыше 2 000 кг конопли
В Губе уничтожено свыше 2 000 кг конопли
В Губинском районе уничтожено 2 378 кг конопли.
Об этом Day.Az сообщили в губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.
В ходе комплексных оперативно-разыскных мероприятий под условным названием "Хашхаш-2024", проведенных сотрудниками Губинского районного отдела полиции, на площади 1,5 га было уничтожено 8 143 куста дикой конопли, произраставшей в селе Дигях.
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