В Шамахы эвакуированы люди, оказавшиеся в опасной ситуации из-за паводка

На горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям "112" поступила информация о том, что 3 человека, находившиеся в автомобиле, оказались в опасной ситуации из-за паводка на участке реки Гырхбулаг, проходящем по территории села Галейбугурд Шамахинского района.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, на место инцидента были немедленно привлечены подразделения Шамахинской районной части противопожарной службы Государственной противопожарной службы МЧС.

Cпасатели вытащили из разлившейся реки 3 человек в легковом автомобиле марки "Нива" и доставили их в безопасное место.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!