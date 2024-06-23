В Баку переданы в пользование образцовые общественные пляжи

Завершены работы по уборке, благоустройству и другие подготовительные работы на бесплатных общественных пляжах, созданных по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой на заброшенных прибрежных территориях в столичных поселках Шых, Горадиль, Новханы, Бузовна, Пиршаги и Сахиль, эти пляжи готовы к использованию.

Как сообщили Day.Az в IDEA, для удобства граждан на пляэных территориях отремонтированы и подготовлены к использованию спасательные пункты МЧС, футбольные и волейбольные площадки, установлено необходимое количество раздевалок и душевых кабин, санузлов, беседок для общения, сидений, контейнеров для мусора.

Созданы также все необходимые условия для отдыха лиц с ограниченными возможностями здоровья. Отметим, что доступ к пляжной зоне и всем удобствам предоставляется бесплатно.

Модель общественных пляжей IDEA направлена ​​на повышение экологической и социальной ответственности общества.

Общественное объединение IDEA желает всем приятного летнего отдыха и призывает граждан обращать внимание на чистоту побережья и окружающей среды, чтобы иметь возможность постоянно наслаждаться красотой и условиями, предоставляемыми природой.

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