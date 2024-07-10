Гидрометцентр предупреждает

11-13 июля в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди, преимущественно в дневное время. Местами прогнозируются кратковременные ливни, молнии и град. Скорость восточного ветра составит 15-18 метров в секунду с порывами до 20-23 метров.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов, уровень воды в реках повысится, на некоторых реках Большого и Малого Кавказа ожидаются кратковременные наводнения и паводки.

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