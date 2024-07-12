Произведены новые назначения в органах прокуратуры Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, согласно соответствующему приказу Генерального прокурора Кямрана Алиева, заместитель прокурора Низаминского района города Баку Гюнай Мамедли назначена на должность заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законов в следствии, дознании и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

"Отметим, что Гюнай Мамедли была принята на службу в органы прокуратуры по конкурсу в 2011 году. Ранее она работала помощником прокурора Физулинского и Низаминского районов, прокурором управления прокуратуры города Баку, прокурором отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры.

Другим приказом Генерального прокурора, прокурор отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Гюлюстан Абдуллаева назначена на должность заместителя прокурора Низаминского района города Баку.

Гюлюстан Абдуллаева, принятая на службу в органы прокуратуры по конкурсу в 2002 году, ранее работала следователем и помощником прокурора в прокуратурах города Сумгайыт и Ясамальского района Баку, прокурором управления и отдела в прокуратуре города Баку, прокурором управления в Генеральной прокуратуре.

Таким образом, число женщин-сотрудников, занимающих руководящие должности в органах прокуратуры, достигло 11.

Комплектование молодых, профессиональных и грамотных кадров с учетом гендерного равенства в органах прокуратуры будет осуществляться и в дальнейшем", - говорится в сообщении ведомства.

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