В Баку состоялся детский праздник с показом мультфильма "Гадкий Я 4"

В кинотеатре премиум-класса CineMastercard, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, состоялся детский праздник с показом мультфильма "Гадкий Я 4". На мероприятие были приглашены дети ветеранов и шехидов Карабахской войны, воспитанники детских домов и больные лейкемией, сообщает Day.Az.

Команда CineMastercard подготовила интересную развлекательную программу. Специальными гостями стали Клоун Агуша и большая кукла Миньон, которые на протяжении всего дня развлекали юных гостей и дарили им море позитивных эмоций. Также были организованы различные игры и конкурсы, которые вызвали восторг у всех присутствующих. Была установлена фотозона для того, чтобы можно было запечатлеть замечательно проведенное время с клоуном и любимым героем мультфильма и сохранить на долгую память.

Кроме того, детей угостили вкусными угощениями, такими как попкорн и детские напитки. Праздничная атмосфера поддерживалась музыкой и веселыми аниматорами, которые вовлекали детей в танцевальные флешмобы и хороводы.

После насыщенной программы юные зрители посмотрели американский анимационный фильм-комедию "Гадкий Я 4", созданный студиями Illumination и Universal Pictures. Режиссером фильма выступил Крис Рено, а озвучивание ролей выполнили Стив Карелл, Кристен Уиг, Пьер Коффен, Миранда Косгроув и Стив Куган.

Сюжет мультфильма продолжает историю бывшего суперзлодея Грю, его жены Люси и трех приемных дочерей - Марго, Эдит и Агнес. Грю, ставший агентом Антизлодейской Лиги, сталкивается с новыми приключениями и соперниками, среди которых может оказаться его родной брат-близнец.

Мультфильм "Гадкий Я 4" можно посмотреть в сети кинотеатров CineMastercard на русском, английском и турецком языках, а также с использованием новейших технологий 4DX и ScreenX.

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