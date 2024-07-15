Фактическая погода в Азербайджане

Обнародован прогноз погоды на 9:00 15 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, осадков в основном не наблюдалось, днем 14-го в некоторых частях Лянкяран-Астаринской зоны были кратковременные дожди.

Северо-западный ветер усилился до 19 м/с 14 июля в Дашкесане, Ширване и Джульфе в соответствии с желтым предупреждением.

Максимальная температура воздуха составила 34 градуса в Баку и на Абшеронском полуострове, 37 градусов в Нахчыванской АР, 36 градусов в низменных районах и 26 градусов в горных районах.

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