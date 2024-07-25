На памятнике Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову проводятся реставрационные работы

В рамках проекта "Забота о памятниках - очистка и восстановление произведений скульптуры в городе Баку" очередные реставрационно-восстановительные работы проводятся на памятнике, воздвигнутом в честь Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в министерстве культуры Азербайджана.

Было отмечено, что памятник был установлен в 2019 году на территории Наримановского района города Баку.

Альберт Агарунов родился 25 апреля 1969 года в Баку, в поселке Амирджан, в еврейской семье. Он погиб 8 мая 1992 года в боях за Шушу.

Идея композиции и эскиза памятника принадлежат Рахибу Гараеву и Замику Рзаеву. Памятник представляет собой образ Альберта Агарунова, выезжающего на танке из скалы - олицетворение Карабаха. Поскольку технически показать танк было сложно, было решено отобразить лишь его фрагмент.

Чтобы устранить различные обесцвечивания, коррозии, вызванные природой, агрессивной средой, и вернуть памятнику первоначальное состояние, был начат процесс его очистки.

Скульптуру очищают от посторонних воздействий, примесей и возвращают в исходное состояние, а на следующем этапе, в соответствии с правилами, начинается процесс тонирования. После этого на скульптуру будет нанесен защитный слой, чтобы защитить ее от посторонних воздействий в течение длительного времени.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!