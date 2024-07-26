К сведению лиц, получающих пособия, пенсии и соцпомощь

Пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь за июль выплачены сегодня Государственным фондом социальной защиты населения Азербайджана в полном объеме.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в фонде.

Было отмечено, что ранее, 9 июля по городам Баку, Сумгайыт, Абшеронскому району, 17 июля - по регионам страны, а также лицам, получающим пенсии на льготных условиях, были выплачены июльские пенсии.

Таким образом, завершена выплата всех пенсий, пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи за этот месяц.

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