В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни

27 июня в горных и предгорных районах Азербайджана, а с 28 июня до вечера 29 июня местами ожидаются дожди ливневого характера, грозы.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В отдельных местах осадки будут интенсивными, возможен град. В реках повысится уровень воды, на реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.

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