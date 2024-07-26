https://news.day.az/society/1677559.html В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
27 июня в горных и предгорных районах Азербайджана, а с 28 июня до вечера 29 июня местами ожидаются дожди ливневого характера, грозы.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В отдельных местах осадки будут интенсивными, возможен град. В реках повысится уровень воды, на реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.
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