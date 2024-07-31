https://news.day.az/society/1678830.html Уничтожено около 700 тыс. сигарет без акцизных марок
Уничтожено около 700 тыс. сигарет без акцизных марок
Уничтожены непригодные к использованию сигареты, ввезенные на территорию Азербайджана с нарушением требований таможенного законодательства и не имеющие соответствующей акцизной марки.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Согласно информации, 34 554 коробки (691 080 штук) сигарет иностранных марок, изъятых таможенными органами, были сожжены в присутствии комиссии, состоящей из сотрудников Нахчыванского Главного таможенного управления.
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