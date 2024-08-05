Фактическая погода в Азербайджане

Обнародована фактическая погода на 9:00 5 августа.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, осадков в большинстве районов не наблюдалось.

Вечером в горных районах Губинского и Гусарского районов прошли кратковременные дожди.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 36 градусов, в Нахчыванской АР - 37, в низменных районах - 38, в горных - 29.

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