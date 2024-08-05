https://news.day.az/society/1679732.html Фактическая погода в Азербайджане
Фактическая погода в Азербайджане
Обнародована фактическая погода на 9:00 5 августа.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, осадков в большинстве районов не наблюдалось.
Вечером в горных районах Губинского и Гусарского районов прошли кратковременные дожди.
Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 36 градусов, в Нахчыванской АР - 37, в низменных районах - 38, в горных - 29.
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