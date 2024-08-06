В Баку задержаны наркокурьеры и вооруженный преступник - ФОТО - ВИДЕО
В ходе операции в Наримановском районе Баку задержаны 5 наркокурьеров и вооруженный мужчина, передает Day.Az в пресс-службе МВД.
Сотрудники Наримановского РУП задержали Техрана Исмаилова, Эльчина Мамиева, Юсифа Юсифзаде и Мелика Азимова, которые были основными лицами , занимающиеся наркокурьерством в Баку.
У них было обнаружено 9 кг наркотических средств и психотропных веществ. У других задержанных во время проведенных мероприятий лиц было обнаружено и изъято из оборота около 10 кг наркосредств.
Во время еще одной операции у Парвиза Ибиева, задержанного за незаконное ношение огнестрельного оружия, был обнаружен и изъят пистолет "Макаров". По фактам в Наримановском РУП возбуждены уголовные дела по различным статьям, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследования продолжаются
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