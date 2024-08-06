Найдены останки азербайджанских военнослужащих, пропавших без вести два года назад в Лачине

В результате поисковых работ, проведенных соответствующими государственными структурами, представленными в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, 3 июля 2024 года на территории Юзбулаг в поселке Истису Кяльбаджарского района были обнаружены и изъяты останки, предположительно, принадлежащие двум военнослужащим армии Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Службы государственной безопасности, Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики и Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

"В результате экспертиз, проведенных Объединением судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Азербайджана и Центром генетических исследований Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности Азербайджана, было установлено, что останки принадлежат солдатам армии Азербайджана - Мамедову Фариду Аждар оглу (25.05.2003 г.р.) и Абдуллаеву Фирдовси Маис оглу (09.02.2003 г.р.), которые пропали без вести 3 марта 2022 года в Лачинском районе, заблудившись из-за внезапного изменения погодных условий и метели в высокогорной местности со сложным рельефом.

Проведенными комплексными следственными мероприятиями, судебно-медицинскими и криминалистическими исследованиями было установлено, что данные военнослужащие пропали без вести 3 марта 2022 года в Лачинском районе вследствие внезапной смены погодных условий и метели в высокогорной и труднопроходимой местности и погибли, замерзнув в результате длительного пребывания в условиях низких температур.

5 августа 2024 года на встрече в Государственной комиссии родственникам пропавших без вести военнослужащих было сообщено об обнаружении останков солдат.

В настоящее время совместно с соответствующими государственными органами проводятся необходимые мероприятия, связанные с захоронением останков военнослужащих Фарида Мамедова и Фирдовси Абдуллаева.

Общественность будет дополнительно проинформирована о времени и месте похорон", - говорится в совместном заявлении ведомств.

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