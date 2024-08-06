Египетский врач в Карабахе

Как сообщалось ранее, в Лачинском районе организован V летний лагерь диаспорской молодежи "Молодежь за "зеленый" мир".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, среди участников лагеря Санди Салем, приехавшая из Каира (Египет) по приглашению Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

Санди Салем родилась в 2004 году в Каире. Девушка, мать которой азербайджанка, а отец - египтянин, сегодня побывала в городе Лачин. Санди - врач по специальности и самый молодой посол мира в ICESCO. Она также является победительницей одного из международных конкурсов красоты.

Во время беседы с корреспондентом Trend Санди Салем, отметившая, что ее сердце рядом с Азербайджаном, поделилась впечатлениями об увиденном в Карабахе.

"Я несколько раз приезжала в Карабах, но в Лачине впервые. Месяц назад я была в Шуше в статусе молодого посла мира, представляя Азербайджан, в рамках деятельности Организации образования, науки и культуры исламского мира (ISESCO) на международном форуме "By Youth For Youth". До этого мы по линии комитета диаспоры приезжали в Шушу как азербайджанцы, живущие за рубежом", - сказала она.

Санди Салем подчеркнула, что испытывает много прекрасных чувств, эмоций, когда ступает на азербайджанскую землю, а также испытывает огромную гордость за страну.

"Я принимала участие в международном конкурсе красоты и там был этап, где участницы показывали свои таланты. Я исполнила наш национальный танец под звуки композиции "Карабах - это Азербайджан". Один из членов жюри был армянином. Он занизил мне баллы, потому что я закончила свое выступление со словами "Карабах - это Азербайджан" и подняла Флаг Азербайджана. На тот момент шла война, и когда спустя время у меня спросили, поступила ли бы я так же, зная, что в жюри сидит армянин, я ответила, что больше тысячи раз бы прокричала, что "Карабах - это Азербайджан"", - добавила она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!