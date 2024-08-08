В следующем месяце начнется переселение в Джебраил

В следующем месяце состоится переселение в город Джебраил.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил старший советник специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Анар Акберов на мероприятии, посвященном итогам проекта "Повышение навыков молодежи для устойчивого развития Карабаха".

"В рамках I Государственной программы Великого возвращения в Джебраильский, Губадлинский и Зангиланский районы планируется строительство трех городских центров, 5 поселков и 24 сел и переселение туда жителей. На первом этапе программы, охватывающем 2022-2026 годы, более 41 тысячи бывших вынужденных переселенцев смогут вернуться на родину своих предков. В следующем месяце начнется переселение в город Джебраил. 4 октября - день освобождения города Джебраил. Было бы очень приятно увидеть молодежь на мероприятиях, которые будут проведены по этому случаю. Надеемся, что в следующем году группа джебраильских волонтеров начнет осуществлять деятельность, и мы увидим участие нашей молодежи как более активной движущей силы на освобожденных от оккупации территориях", - отметил Анар Акберов.

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