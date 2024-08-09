https://news.day.az/society/1680790.html В Азербайджане начался выбор специальностей в вузы
В Азербайджане начался выбор специальностей в вузы
С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается выбор направлений в вузы по всем группам.
Как сообщает Day.Az, выбор направлений для поступления в вузы на 2024/2025 учебный год абитуриенты и суббакалавры, прошедшие конкурс, смогут сделать с 9 по 19 августа.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре