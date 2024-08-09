В Азербайджане начался выбор специальностей в вузы

С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается выбор направлений в вузы по всем группам.

Как сообщает Day.Az, выбор направлений для поступления в вузы на 2024/2025 учебный год абитуриенты и суббакалавры, прошедшие конкурс, смогут сделать с 9 по 19 августа.

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