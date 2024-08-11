В некоторых районах Азербайджана шел дождь, была гроза

Обнародована фактическая погода на территории Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, по данным на 9:30 11 августа в большинстве регионов было преимущественно без осадков. Но в некоторых горных и предгорных районах шли переменные дожди, была гроза.

В Гядабее, Загатале, Шеки, Гахе, Лезе (Гусар), Балакяне выпало до 1 мм осадков.

В соответствии с "желтым" предупреждением, северо-западный ветер периодически усиливался в Джульфе до 23 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове до 16 м/с.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волн в море достигла 2,4 м.

В Лерике, Дашкесане, Гёйгёле, Грызе и Шахдаге наблюдался туман.

Максимальная температура воздуха составила в Баку и на Абшеронском полуострове +35 градусов, в Нахчыванской АР и Аранской зоне +37 градусов, в горных районах +28 градусов.

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