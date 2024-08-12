https://news.day.az/society/1681395.html На земле не утихает геомагнитная буря
На земле не утихает геомагнитная буря
На Земле продолжается геомагнитная буря.
Об этом Day.Az сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.
Ожидается, что магнитосфера Земли вернётся в спокойное состояние 14 августа. Геомагнитной бури в последующие дни не прогнозируется.
Отметим, что недавно на Солнце были зафиксированы две мощные вспышки класса X после серии средних взрывов.
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