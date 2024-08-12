В Карабахе обнаружено большое количество оружия и боеприпасов

В Ханкенди, Ходжавенде, Физули и Ходжалы обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД Азербайджана.

Отмечено, что в ходе мероприятий, проведенных на прошлой неделе сотрудниками МВД с целью ускорения процесса Великого возвращения после Отечественной войны и антитеррористических операций и обеспечения безопасности, было обнаружено и изъято на территории города Ханкенди 38 автоматов, 2 пулемета, 9 пистолетов, 14 винтовок, 69 гранат, 1 гранатомет, 61 запал, 1 снаряд, 10 мин, 11 кг пороха, 9 приборов ночного видения, 31 штык-нож, 26 раций, 197 магазинов, 19 986 патронов различного калибра и другие боеприпасы, на территории Ходжавендского района - 4 автомата, на территории Физулинского района - 2 автомата, 1 гранатомет, 3 пулемета, 1050 патронов различного калибра, на территории Ходжалинского района - 6 автоматов, 1 пистолет, 2 винтовки, 7 гранат, 5 запалов, 160 патронов различного калибра.

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