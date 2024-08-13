https://news.day.az/society/1681620.html В этих районах Баку не будет газа
В этих районах Баку не будет газа
Сегодня в Хазарском, Насиминском и Бинагадинском районах столицы возникнут перебои в подаче газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Согласно информации, в связи с ремонтно-монтажными работами 13 августа с 10:00 и до завершения работ газоснабжение в отдельных частях указанных районов будет временно прекращено.
Следует отметить, что 1 августа в Сураханском, Бинагадинском и Хазарском районах Баку произошли перебои в подаче газа.
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