В этих районах Баку не будет газа

Сегодня в Хазарском, Насиминском и Бинагадинском районах столицы возникнут перебои в подаче газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, в связи с ремонтно-монтажными работами 13 августа с 10:00 и до завершения работ газоснабжение в отдельных частях указанных районов будет временно прекращено.

Следует отметить, что 1 августа в Сураханском, Бинагадинском и Хазарском районах Баку произошли перебои в подаче газа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!