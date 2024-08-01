В трех районах Баку не будет газа

Сегодня в Сураханском, Бинагадинском и Хазарском районах Баку возникнут перебои в подаче газа.

Как сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз", в связи с ремонтно-монтажными работами 1 августа с 10:00 до завершения работ газоснабжение в отдельных частях и на ряде улиц данных районов будет временно прекращено.

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