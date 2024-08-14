https://news.day.az/society/1681908.html Названо количество лиц, которым назначена трудовая пенсия по старости в Азербайджане
Названо количество лиц, которым назначена трудовая пенсия по старости в Азербайджане
В январе-июле 2024 года более 22 300 лицам в Азербайджане была назначена трудовая пенсия по старости в упреждающем порядке.
Об этом в среду Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты населения Азербайджана.
Было отмечено, что 62,4 процента из них - мужчины, а 37,6 - женщины.
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