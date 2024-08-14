Сколько пенсионеров в Азербайджане?

Согласно предварительным данным министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, по состоянию на 1 июля текущего года в Государственном фонде социальной защиты населения на учете состояли 1 миллион 101 тысяча пенсионеров, что является 10,8 процента населения страны.

Об этом в среду Day.Az сообщили в Государственном комитете по статистике Азербайджана.

Из них 64,4 процента получают пенсию по старости, 23,3 - по инвалидности, а 12,3 - по причине потери кормильца.

Среднемесячный размер назначенных пенсий увеличился на 12,9 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и на 11,3 процента по сравнению с началом текущего года и составил 491,3 маната, что равно 49 процентам среднемесячной заработной платы.

Отметим, что недавно стало известно о количестве лиц, которым назначена трудовая пенсия по старости в Азербайджане.

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