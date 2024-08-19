Абитуриенты получили дополнительное время для поступления в колледжи

Для лиц, поступивших в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования, процесс регистрации продлен до 18:00 22 августа.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.

Для обращения на платформеhttps://portal.edu.az/должна быть выбрана услуга "Регистрация обучающихся на ступени высшего и среднего специального образования".

Лица, не обратившиеся в связи с регистрацией, будут исключены из списка принятых.

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