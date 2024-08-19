https://news.day.az/society/1682882.html Абитуриенты получили дополнительное время для поступления в колледжи
Абитуриенты получили дополнительное время для поступления в колледжи
Для лиц, поступивших в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования, процесс регистрации продлен до 18:00 22 августа.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана.
Для обращения на платформеhttps://portal.edu.az/должна быть выбрана услуга "Регистрация обучающихся на ступени высшего и среднего специального образования".
Лица, не обратившиеся в связи с регистрацией, будут исключены из списка принятых.
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