К сведению желающих посетить Карабах

Билеты на сентябрь на регулярные автобусные маршруты, организованные Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA) на освобожденные территории, будут доступны для покупки с 27 августа с 11:00.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу AYNA, купить билеты можно на портале www.yolumuzqarabaga.az.

Для покупки билетов гражданам требуется внести свои данные в систему. Билет может использоваться исключительно владельцем удостоверения личности, передача билета другому лицу запрещена.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнено 787 рейсов, освобожденные от оккупации территории посетили 31 900 человек.

Напомним, что недавно делегация общественно-политических деятелей Финляндии, прибывшая в Азербайджан по инициативе Общества дружбы Финляндия-Азербайджан, побывала в Шуше и Лачине.

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