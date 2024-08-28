Сильная засуха охватила ряд районов Азербайджана в 2023 году

Согласно результатам оценки уровня засухи по стране, в 2023 году 22% (19 094) территорий подверглись сильной засухе.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил начальник отдела контроля за землепользованием министерства сельского хозяйства Азербайджана Фирудин Тагиев в ходе круглого стола, посвященного COP29, на тему "Роль систем управления водными ресурсами в устойчивом к изменению климата сельском хозяйстве".

Он отметил, что очень сильная засуха была зафиксирована в основном в Гянджа-Дашкесанском, Карабахском, Нагорно-Ширванском, Газах-Товузском и Ширван-Сальянском экономических районах.

"Согласно результатам оценки уровня риска засухи на основе оптических спутниковых изображений, на 15% территории страны высок уровень риска засухи", - добавил он.

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