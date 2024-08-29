Тяжелое ДТП в Губе, много пострадавших - ОБНОВЛЕНО
В ДТП, произошедшем в Губинском районе, число пострадавших достигло 12 человек.
Как сообщает Day.Az, информацию распространила Губинская региональная группа пресс-службы МВД.
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09:34
В Губе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, утром 29 августа в районе села Гаджигусейнли Губинского района столкнулись пассажирский микроавтобус марки "Mercedes" и легковой автомобиль марки "Chevrolet".
В результате аварии погиб 1 человек, 8 госпитализированы в Губинскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.
Расследование по данному факту продолжается.
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