В ДТП, произошедшем в Губинском районе, число пострадавших достигло 12 человек.

Как сообщает Day.Az, информацию распространила Губинская региональная группа пресс-службы МВД.

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09:34

В Губе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, утром 29 августа в районе села Гаджигусейнли Губинского района столкнулись пассажирский микроавтобус марки "Mercedes" и легковой автомобиль марки "Chevrolet".

В результате аварии погиб 1 человек, 8 госпитализированы в Губинскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Расследование по данному факту продолжается.

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