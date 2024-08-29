https://news.day.az/society/1684907.html Самолет-амфибия МЧС продолжает бороться с пожарами в Турции - ВИДЕО
Самолет-амфибия МЧС продолжает бороться с пожарами в Турции - ВИДЕО
Самолет-амфибия "БЕ-200ЧС" авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям, направленный по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турцию для оказания помощи в мерах по борьбе с сильными лесными пожарами, продолжает тушение пожаров.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, вчера самолет был задействован в тушении пожаров в направлении Балыкесир-Эдремит.
Недавно спасательные силы Азербайджана были приведены в состояние повышенной готовности.
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