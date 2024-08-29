Грузовик упал с моста на железную дорогу

В Губе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, 29 августа на участке автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, проходящем по территории Шабранского района, водитель грузового автомобиля марки "DAF" потерял управление, автомобиль опрокинулся с моста.

В результате аварии сгорела передняя часть автомобиля, водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Расследование продолжается.

Отметим, что недавно в Губе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

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