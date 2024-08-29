В Азербайджане наказаны более 300 госслужащих

Подготовлен отчет о правилах этического поведения государственных служащих за 2023 год.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.

Было отмечено, что в отношении 341 государственного служащего, нарушившего требования положений закона Азербайджанской Республики "О правилах этического поведения государственных служащих", были применены меры дисциплинарного взыскания. Из этих дисциплинарных взысканий 162 были применены в отношении государственных служащих, проходящих службу в центральных органах исполнительной власти и других государственных учреждениях, а 179 - в местных органах исполнительной власти.

Ознакомиться с отчетом можно здесь.

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