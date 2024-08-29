Снимается запрет на лов рыбы

Срок действия моратория на промышленный лов рыбы в связи с нерестовым периодом заканчивается 1 сентября.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

"Государственная служба экологической безопасности и Управление полиции на водном транспорте доводят до сведения граждан, желающих заниматься промышленным рыболовством, что при ловле рыбы не следует использовать не только запрещенные законодательством охотничьи инструменты, но и химические, ядовитые и взрывчатые вещества, а также запрещенные законом охотничьи инструменты, такие как синтетическая сетка, электрический ток, острый крючок.

Лица, виновные в нарушении правил охоты, в том числе незаконном вылове рыбы и других водных биоресурсов, несут ответственность в порядке, предусмотренном Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.

Недавно, огромную "рыбу-вампира" нашли в Великобритании.

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