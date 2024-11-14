Эксклюзивный взгляд на СОР29 в Баку

АМИ Trend и Montfort Eurasia, ведущий игрок в сфере коммуникаций в Европе и Евразии, запустили совместный спецпроект COP on The Steppe, совместный информационный бюллетень, собравший эксклюзивные мнения лидеров в сфере политики, экономики и климата, участвующих в СОР29 в Баку.

АМИ Trend, ведущее информационное агентство региона Каспийского моря и Центральной Азии со штаб-квартирой в Баку, играет ключевую роль в полномасштабном освещении COP29. Совместный бюллетень COP on The Steppe, являющийся результатом сотрудничества Trend и Montfort Eurasia, стал важным шагом в освещении климатической повестки и позволил создать качественную информационную платформу, которая обеспечивает максимально полное и профессиональное освещение СОР29. Trend и Montfort Eurasia смогли предложить своим читателям уникальные материалы, включая эксклюзивные интервью с мировыми и региональными лидерами, экспертами в области изменения климата и устойчивого развития.

В рамках проекта публикуются эксклюзивные интервью и взгляды лидеров в самых разных областях, включая главу ОБСЕ Хельгу Шмид, генерального секретаря ОПЕК Хайсама аль-Гейса, Цзиня Лицюна, президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB), глав государств и правительств, а также международных организаций со всего мира. Материалы COP on The Steppe публикуются в дни работы СОР29 в Азербайджане и доступны по ссылке.

COP29 в Баку стал крупнейшим климатическим саммитом мирового масштаба, собравшим лидеров, ученых и активистов со всего мира для обсуждения решений, направленных на борьбу с изменением климата. Это событие имеет особое значение для региона Южного Кавказа и Центральной Азии, предоставляя платформу для демонстрации усилий стран в решении климатических проблем. Сотрудничество АМИ Trend и Montfort Eurasia стало важным и своевременным шагом в освещении саммита COP29. Используя богатый опыт и экспертные ресурсы Montfort Eurasia, АМИ Trend предоставило своим читателям уникальный взгляд на ключевые моменты конференции, включая результаты опросов и мнения лидеров отрасли, что позволяет увидеть реальную картину проблем и вызовов, стоящих перед миром в условиях изменения климата.