На границе Азербайджана задержали более 79 кг наркотиков

В рамках мер по обеспечению надежной охраны государственной границы и борьбы с незаконным оборотом наркотиков была пресечена попытка контрабандного ввоза крупной партии наркотических средств на территорию Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы, 27 ноября около 17:30 на территории, обслуживаемой Гёйтепинским пограничным отрядом, в результате оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 79 килограммов 450 граммов наркотических веществ. Среди них: 78 кг 400 г марихуаны, 1 кг 50 г опия, 1000 таблеток метадона М-40 и 30 таблеток Tamol-X 225 mg (трамадол).

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия