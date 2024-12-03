Как идет процесс реконструкции автодороги Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди?

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает работы по реконструкции автодороги Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Агентство, общая протяженность автомобильной дороги Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди, отходящей от 40-го километра автомобильной дороги Барда-Агдам, составляет 33,6 километра.

"Первые 11,7 километра дороги реконструируется в соответствии со второй технической категорией, а оставшиеся 21,9 километра в соответствии с первой. Ширина земляного полотна на этом участке составит 26,5 метра, ширина проезжей части - 15 метров, а количество полос движения составит 4 - по 2 в каждую сторону. Ширина полос в каждом направлении составляет 3,75 метра.

В настоящее время на проекте выполняются земляные работы. Так, с использованием специальной техники осуществляется выемка непригодного грунта, его замена на пригодный материал с доведением до нормативной высоты, а также проводятся работы по расширению дороги и выравниванию профиля, строится дорожное покрытие

Кроме того, вдоль дороги ведутся работы по прокладке прямоугольных и круглых водопроводных труб различного диаметра, а также переходов. Из предусмотренной проектом подпорной стены длиной 6707 метров уже построено 3494 метра.

Параллельно с указанными работами активно продолжается строительство 5 мостов с 1 и 3 пролетами. Мосты строятся на участках дороги на 1.6, 4.4, 7.2, 9.6 и 14 километре.

Работы по проекту выполнены на 55 процентов.

Автомобильная дорога Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди облегчит передвижение по региону, окажет значительное влияние на развитие сельского хозяйства, туризма.

Автодорога позволит водителям и пассажирам, желающим поехать в города Ханкенди, Шуша и Лачин с бардинского направления, быстро и безопасно продолжить движение с использованием этой кольцевой дороги, не въезжая в город Агдам.