https://news.day.az/society/1712407.html На дороге Зыхский круг-аэропорт ограничена скорость движения В связи с дождливой погодой на некоторых полосах дороги Зыхский круг-аэропорт скорость снижена на 20 км/ч. Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел. На информационных табло появился предупредительный знак "скользкая дорога", отметили в центре.
На дороге Зыхский круг-аэропорт ограничена скорость движения
В связи с дождливой погодой на некоторых полосах дороги Зыхский круг-аэропорт скорость снижена на 20 км/ч.
Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
На информационных табло появился предупредительный знак "скользкая дорога", отметили в центре.
"Призываем водителей соблюдать введенный скоростной режим", - говорится в сообщении.
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