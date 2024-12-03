На дороге Зыхский круг-аэропорт ограничена скорость движения

В связи с дождливой погодой на некоторых полосах дороги Зыхский круг-аэропорт скорость снижена на 20 км/ч.

Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

На информационных табло появился предупредительный знак "скользкая дорога", отметили в центре.

"Призываем водителей соблюдать введенный скоростной режим", - говорится в сообщении.