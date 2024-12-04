Президент Казахстана наградил азербайджанца медалью

Проживающий в Казахстане в городе Алматы Гахраман Садиев награжден президентом страны Касым-Жомартом Токаевым престижной государственной наградой - медалью "Шапагат", которая была вручена азербайджанцу за активное участие в общественно-политической жизни Казахстана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Отмечается, что Гахраман Садиев, доктор юридических наук и с юных лет живет в Казахстане.

"Наш соотечественник, долгое время работавший в органах министерства юстиции страны в качестве прокурора, председателя суда и судьи, также является председателем Алматинского филиала Ассоциации азербайджанцев Казахстана.

Неоднократно являясь участником Всемирных съездов азербайджанцев, Гахраман Садиев принимает активное участие в популяризации и пропаганде Азербайджана, проводит важную работу, связанную с деятельностью азербайджанской диаспоры в Казахстане", - говорится в информации Госкомитета.