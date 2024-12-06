СОР29 ускорил реформы в транспортной системе Баку

СОР29 очень помог в совершенствовании транспортной системы столицы. Были проведены несколько реформ в рамках Программы мобильности города Баку, а также проекта создания "зеленого" городского транспорта. Целью является формирование устойчивой и экологически чистой городской мобильности. В принципе, программа была разработана еще до СОР29, но это мероприятие дало стимул для ускорения этого процесса. И результаты мы сегодня можем наблюдать на дорогах Баку.

Об этом сказал в комментарии Day.Az эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

В начале этого года, отметил он, стартовала прокладка велодорожек. Проложено 35 километров, планируется увеличить протяженность велодорожек до 100 километров. Были завезены 160 новых электробусов, еще 50 планируют завезти другие транспортные компании.

"Более того, электробусы теперь будут производиться в самом Азербайджане. В середине года Минэкономики Азербайджана и китайская BYD Company Limited (BYD) подписали рамочное соглашение. Соглашение предусматривает закупку и сервисное обслуживание электробусов, создание и локализацию их производства в нашей стране. Уже в 2025 году планируется наладить местное производство электробусов и поэтапную локализацию выпуска запасных частей для них. Выпускаться электробусы будут на заводе, который построит на территории Сумгайытского химического промышленного парка китайская компания. Ожидается, что завод будет выпускать до 500 автобусов в год. И к 2030 году Баку полностью перейдет на электробусы, причем, за счет местного производства", - сказал Агамирзаев.

В дни СОР29 электробусы обслуживали гостей и участников мероприятия, а сегодня они уже задействованы на многих городских маршрутах. И число "зеленых" маршрутов будет расти, подчеркнул эксперт.

Наш собеседник также отметил, что сеть организованных накануне СОРа отделенных автобусных полос планируется продлить ее до 160 километров. Большинство ограничений, введенных во время конференции, уже сняты.

"Некоторые организованные для СОР29"отделенки", которые совпадают с полосами маршрутных автобусов, думаю, будут добавлять в общую сетку. В целом, изменения и нововведения в транспортной сети, введенные в связи с СОР29, очень позитивно повлияли на мобильность в столице. И этот тренд будет сохраняться. Как я уже отметил, на многих маршрутах функционируют электробусы, исправно соблюдаются ограничения из-за велодорожек и автобусных полос.

Очень важно, что во время СОР29 был подписан меморандум с Европейским инвестиционным банком о развитии Бакинского метрополитена. Развитие метро является ключевым компонентом Программы мобильности города Баку, предусматривающей строительство 9 новых станций подземки. Это поможет перераспределить пассажиропоток и позитивно повлияет на загруженность наземного транспорта.

Одним словом, реформы начались и СОР29 стал отличным стимулом для их ускорения", - сказал Рауф Агамирзаев.

Лейла Таривердиева